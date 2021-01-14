Правительство Иркутской области объявляет грантовый конкурс для сельскохозяйственных кооперативов

Принять участие в отборе могут сельскохозяйственные потребительские кооперативы, не менее года работающие в Иркутской области и объединяющие на правах членов кооперативов не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Об этом сообщил глава регионального ведомства Илья Сумароков.

Илья Сумароков отметил, что у кооператива не должно быть долгов по налогам. В числе обязательных условий также наличие долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности и создание не менее одного рабочего места на каждые три миллиона рублей средств гранта.

Размер гранта может составлять до 60% предусмотренных затрат на развитие материально-технической базы кооператива. Максимальный размер одного гранта – 30 млн рублей. Средства могут быть направлены на реконструкцию или строительство производственных объектов, приобретение и монтаж оборудования (в том числе для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры), приобретение специализированного транспорта.