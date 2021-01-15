Три новых землетрясения произошли в Монголии за ночь, два из них ощутили в Иркутске

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН на официальном сайте сообщил, что за ночь в Монголии произошли три новых землетрясения, толчки двух из них ощутили в Иркутской области.
Одно сейсамособытие произошло в 03:29 по иркутскому времени, остальные два – в 04:26 с разницей в 22 секунды. Интенсивность в Приангарье – 3 балла.
Землетрясение ощутили и жители Бурятии – там зафиксированы толчки до 4 баллов.
Напомним, с начала года сейсмособытия фиксируются в регионе с завидной регулярностью. Первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.
На повреждения зданий в столице Приангарья пожаловались в мэрию восемь человек. Зафиксированы многочисленные трещины в школах и детсадах. В Иркутске сейчас действует режим повышенной готовности из-за землетрясения.
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14 января 2021
На повреждения зданий в столице Приангарья пожаловались в мэрию восемь человек. Зафиксированы многочисленные трещины в школах и детсадах. В Иркутске сейчас действует режим повышенной готовности из-за землетрясения.
14 января произошло землетрясение в Монголии, которое почувствовали более 30 населенных пунктах Приангарья.