Три новых землетрясения произошли в Монголии за ночь, два из них ощутили в Иркутске

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН на официальном сайте сообщил, что за ночь в Монголии произошли три новых землетрясения, толчки двух из них ощутили в Иркутской области.

Одно сейсамособытие произошло в 03:29 по иркутскому времени, остальные два – в 04:26 с разницей в 22 секунды. Интенсивность в Приангарье – 3 балла.

Землетрясение ощутили и жители Бурятии – там зафиксированы толчки до 4 баллов.