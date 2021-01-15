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В Бурятии школьникам предоставили бесплатные планшеты для дистанционного обучения

В Бурятии закупили 1258 планшетов на сумму свыше 7 млн рублей для школьников, которые нуждались в гаджетах при дистанционной форме обучения. Средства выделены в рамках президентской дальневосточной субсидии. 

Во время пандемии 124 772 учащихся школ республики обучались дома. При этом в многодетных, малообеспеченных семьях не было возможности оплатить интернет, обеспечить детей компьютерной техникой и смартфонами.  

В декабре 2020 г. Минвостокразвития России одобрило предложение Главы Бурятии о выделении средств на закупку планшетов. Принято решение обеспечить новыми гаджетами, в первую очередь, крупные школы республики, где обучается свыше 1000 детей, и где в целях соблюдения требований безопасности 30% детей по сей день обучаются в дистанционном формате. В первую очередь планшеты предоставили особо нуждающимся из многодетных семей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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