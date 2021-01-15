В Приангарье размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала увеличился до 12 759 рублей

В 2021 году размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) в Иркутской области составляет 12 759 рублей (в 2020 году - 11 959 рублей).

Право на получение выплаты имеют семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлён второй ребёнок, и среднедушевой доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения за 2 квартал года, предшествующему году обращению – не более 26 024 рублей (в 2020 году составлял 24 650 рублей).

Для назначения данной выплаты владельцу сертификата с 1 января не нужно предоставлять справку о размере доходов.