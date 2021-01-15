"Спинраза" поступит в Иркутскую область 20 января

В настоящее время министерство здравоохранения Иркутской области осуществляет процедуру закупки препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Спинраза». Ожидаемая дата поставки 20 января 2021 года.

- Ситуация находится на личном контроле. С родителями детей, нуждающихся в «Спинразе» мы разговаривали неоднократно. Как только препарат поступит в регион, пациенты незамедлительно будут им обеспечены, - подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Министр отметил, что «Спинразу» доставят в Областную детскую клиническую больницу. Все нуждающиеся в препарате дети будут госпитализированы для его введения в условиях стационара.



Напомним, в 2021 году данный лекарственный препарат внесен в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых лекарственных препаратов).