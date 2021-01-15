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Аномальные морозы замедлили ход стройки инфекционного госпиталя в Усть-Куте – власти

Мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов на своей странице в Instagram сообщил, что аномальные холода в конце декабря – начале января замедлили ход стройки инфекционного госпиталя.

«Аномальные сибирские температуры немного замедлили ход стройки, но не заморозили ее», – заявил глава территории. По его словам, несмотря на морозы ниже 30 градусов, строительство объекта продолжается. В настоящее время он готов на 80%.

Медучреждение рассчитано на 60 пациентов. По словам мэра, это первая новая лечебная организация, которую построили в районе за последние 10-20 лет. Острая необходимость в строительстве возникла ввиду пандемии коронавируса.

Напомним, в конце 2020-го и начале 2021 года на территорию Иркутской области пришли аномальные морозы. В некоторых районах температура опускалась ниже 45 градусов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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