Twitter заблокировал аккаунт "Спутника V"

Twitter ограничил доступ к учетной записи российской вакцины от коронавируса "Спутник V" – первого в мире препарата для профилактики COVID-19. В Российском фонде прямых инвестиций разбираются в причинах произошедшего, сообщает РИА Новости.

«Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований», - подчеркивают в РФПИ.

РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.

Российский Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" в середине августа. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.

Напомним, что с 18 января стартует массовая вакцинация россиян от COVID-19. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин.