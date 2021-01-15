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Новой волны коронавируса весной не будет

Новой волны коронавируса весной не будет, потому что к тому времени сформируется достаточная иммунная прослойка. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Кто болеет? Новые. Если всё прогорело, нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется», — отметил специалист.

Кроме того, по мнению Жемчугова, весной свою роль в ослаблении коронавируса сыграет солнечная погода.

«Ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз», — пояснил врач.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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