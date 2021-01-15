Фонд капремонта Приангарья впервые в истории заранее нашел подрядчиков для починки домов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram заявил, что впервые в истории региональный фонд капремонта заблаговременно стал искать подрядчиков для починки домов.

«Впервые в истории фонда капремонта вопросами поиска исполнителей работ на будущий год начали заниматься заблаговременно. Еще в сентябре стали размещать документацию об электронных аукционах по привлечению подрядчиков», – отметил глава Приангарья.

В настоящее время по 228 домам уже определены подрядчики, по 528 объектам объявлены аукционы для поиска исполнителей работ.

Кроме того, планируется в ближайшее время решить вопросы и с «долгами» по ремонту зданий – некоторые объекты должны были починить еще в 2018 и 2019 годах, но этого не произошло. Цель региональных властей – исключить область из списка аутсайдеров по темпу работ.