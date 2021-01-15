Объявлены победители грантового конкурса ИНК

Семь социально-значимых проектов будут реализованы в 2021 году на территории Усть-Кутского, Киренского, Катанского, Нижнеилимского районов Иркутской области за счет средств ООО «Иркутская нефтяная компания».

Грантовый конкурс «Энергия родной земли» с общим фондом в два млн рублей был объявлен ИНК в октябре 2020 года, на участие в нем поступило 59 заявок от общественных организаций, учреждений культуры, спорта и образования. Задачи конкурса – выявление и поддержка общественных инициатив и проектов некоммерческих организаций, содействие решению актуальных социальных задач и стимулирование разработки новых подходов к решению социально-значимых проблем.

По словам директора департамента региональной политики и взаимодействию с органами государственной власти Ольги Хариной, среди победителей есть проекты не только из городов, но и из небольших поселков. Грантовый конкурс нашел широкий отклик у жителей северных территорий, и экспертным жюри рекомендованы к реализации в том числе проекты, способствующие сохранению историко-культурного наследия территорий.

Больше всего заявок поступило в номинации «Развитие человеческого потенциала», из которых к реализации экспертами рекомендовано три проекта: по информационному продвижению культурного наследия Усть-Кутского района среди молодежи, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в Нижнеилимском районе и проект по развитию гончарного мастерства в Киренском районе. В номинации «Только вместе» победили проекты из Усть-Кутского и Катанского районов; на средства гранта будет оборудована детская игровая комната в библиотеке, оказана помощь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и продолжится популяризация традиционной культуры северных народов. В номинации «Общее дело - здоровые люди» лучшим признан проект по разработке общеразвивающих программ по спортивному ориентированию в Усть-Кутском районе.

В 2019 году Иркутская нефтяная компания впервые провела грантовый конкурс социально-значимых проектов «Энергия родной земли», на который поступило 36 заявок. Восемь проектов-победителей были реализованы за счет грантовых средств ИНК в течение прошлого года.