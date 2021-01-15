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Знаки навигации для туристов установили на Байкальском, Голоустненском Александровском и Качугском трактах

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Еще 34 знака туристской навигации установили в регионе по заказу агентства по туризму Иркутской области. Указатели с пиктограммами содержат надписи на русском и английском языках, выполнены в бело-коричневом цвете. Знаки установлены на Александровском, Качугском, Голоустненском и Байкальском трактах.

- Работа по установке знаков туристской навигации – составляющая качественного и безопасного обслуживания туристов и направлена на создание благоприятной информационной среды для российских и иностранных туристов, увеличение посещаемости объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Напомним, ранее знаки туристской навигации по заказу агентства по туризму Иркутской области были установлены в Слюдянском, Иркутском, Шелеховском районах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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