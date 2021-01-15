9 новых территорий Иркутской области включили в перечень сельских агломераций

В Иркутской области расширен перечень сельских агломераций. В него включены девять городов региона с населением менее 30 тысяч человек: Бодайбо, Вихоревка, Киренск, Железногорск-Илимский, Алзамай, Свирск, Байкальск, Слюдянка, Бирюсинск. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Как пояснил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, включение в перечень сельских агломераций позволит жителям этих населённых пунктов улучшить условия жизни за счёт участия в мероприятиях государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

– С 2021 года они смогут претендовать на получение «сельской ипотеки» по льготной ставке до 3% годовых, а также представлять проекты развития населённого пункта для получения средств на их реализацию в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий», – отметил руководитель регионального ведомства.

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» можно получить средства из консолидированного бюджета на строительство, модернизацию или капитальный ремонт объектов культурной и социальной сферы (за исключением больниц), централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки, водозаборных и водосбросных сооружений, электрических сетей уличного освещения. Возможны строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление, строительство и реконструкция тепловых сетей, сетей электропередачи.

За счёт средств субсидии также можно пробрести автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицинских технологий, компьютерную и периферийную технику. Кроме того, средства могут быть направлены на развитие телекоммуникаций (строительство (прокладка) линий передачи данных, приобретение и монтаж оборудования, обеспечивающего, в том числе, возможность беспроводного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).