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В Иркутской области по зимним автодорогам начат завоз дизельного топлива в северные территории

В связи с неблагоприятными погодными условиями зимник в Катангский район был открыт только во второй половине декабря 2020 года. Как сообщили в региональном министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, с третьей декады декабря начат завоз дизельного топлива, необходимого для электроснабжения населения Катангского района.

Завоз топлива осуществляется в соответствии с графиками и условиями соответствующих контрактов. По состоянию на 14 января в район доставлено 623 тонны зимнего дизельного топлива, что составляет 16% от общего количества топлива (3700 т), которое требуется для дизельных электростанций Катангского участка в течение всего 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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