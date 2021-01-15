«Слата» рассказала, что покупали жители Иркутской области в праздничные дни

Новый 2021 год – из-за эпидемической обстановки и запретов на въезд в иные страны – для многих семей стал по-настоящему домашним праздником. Компания «Слата» проанализировала покупки и отметила ряд трендов и особенностей предпраздничного периода и новогодних каникул.

1. Посещаемость снизилась, но «средний чек» вырос

Основной тренд 2020 года – это снижение числа посещаемости магазинов и увеличение количества товаров в одной покупке, что отразилось на таком показателе, как «средний чек». Так, за три предпраздничные и праздничные недели, с 21 декабря по 10 января, «средний чек» вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2019\2020 г.г. и составил 506 рублей.

«Мы можем отметить, что покупатели стали внимательнее относиться к формированию своей продуктовой корзины, приобретать больше товаров из категорий «средний» и «средний плюс», люди ищут достойную альтернативу более дорогим товарам, берут больше товаров по акциям», – отметила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова.

Общее число покупок в супермаркетах «Слата», расположенных в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Братске, Саянске, за сравниваемый период составило 2,2 млн чеков. В сети отмечают, что несмотря на пандемию, компании удалось удержать покупателя за счет ассортимента, цены и выгодных новогодних акций.

2. Спрос на кур, белый шоколад и зелень вырос в разы

В минувший новогодний и рождественский период существенный рост относительно прошлого периода показали такие товары, как: куры копченые (+207% в 2020 году), птица – утка/индейка +118%, зелень + 250%, белый шоколад +190%, орехи +146%, дыни +103% и др.

Всего за анализируемый период продано цитрусовых в «Слате» – 260 тонн, игристого – 92 тысячи бутылок, зеленого горошка и кукурузы – 48 тысяч банок.

«Мы проанализировали ТОП-15 наиболее популярных продуктов по объёму продаж в исследуемый период, – поделилась Яна Абалымова. -– Ими стали – хлеб и молоко, мандарины и бананы, молочный шоколад и батончики, чипсы и кола, йогурты и сыры, консервация, газированные напитки, водка и пиво, корма для кошек».

3. Мед и сыры от фермеров

В июне 2020 года сеть взяла курс на развитие и присутствие в супермаркетах местных производителей. Ассортимент пополнился товарами 14 предприятий региона. На полках магазинов появились готовая еда, мед, сыры ручной работы, замороженные слойки и пироги, пельмени, мороженое, кондитерские изделия. Кроме того, появились даже товары для домашних животных - наполнитель для кошачьих лотков.

В лидеры продаж за 2020 год вошли мясо охлажденное и готовые блюда от «Ангарского мясокомбината», готовая еда от «Стритс Фуд», йогурты «Два молочника» и зелень «Сити фермер».

4. Фруктам из Китая нашли замену

Новый год всегда ассоциируется с большим количеством цитрусовых на столе. Как отмечают в компании, покупатели искали цитрусовые по доступной цене, но, в связи с запретом ввоза фруктов из Китая, на прилавках были представлены мандарины и апельсины из таких стран, как Турция, Марокко, Египет и Абхазия. На замену полюбившегося помело из Китая в супермаркеты завели свитти из Израиля. Цена в этом году подросла в среднем на 20% из-за отсутствия более дешевой альтернативы и роста курса доллара.

5. Из-за девальвации рубля поменяли ассортимент алкоголя

Существенные колебания валюты повлияли и на итоговую стоимость импортного алкоголя, что повлекло за собой изменения покупательских предпочтений. «Слата» в 2020 году полностью пересмотрела ассортимент в винной группе и изменила порядка 50% от общего количества позиций в группе, добавив ценовые сегменты «средний» и «средний плюс» как импортных, так и российских вин.