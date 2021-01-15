Азиатско-Тихоокеанский банк реализовал цифровой сервис подачи ипотечной заявки

Азиатско-Тихоокеанский банк предоставил своим клиентам и партнерам единый цифровой ипотечный сервис. Внедрение нового сервиса — партнерский проект банка и платформы «Цифровая ипотека». Автоматизированный ипотечный сервис работает во всех регионах, круглосуточно и без выходных.

Теперь клиенты и ипотечные партнеры банка могут дистанционно подать заявку на ипотечный кредит со всеми необходимыми документами через личный кабинет заёмщика и партнёра соответственно. Минимальный срок принятия решения — 15 минут. Цифровой ипотечный сервис предназначен как для клиентов, заинтересованных в ипотеке, так и для ипотечных партнеров банка. Это позволяет банку, независимо от канала продаж и региона, с одной стороны, предоставить удобный и технологичный сервис, с другой стороны — обеспечить оперативное принятие решения о кредитовании.

За две недели с момента запуска личного кабинета АТБ получил более 500 обращений за ипотекой из различных регионов страны. Всего же по итогам октября Азиатско-Тихоокеанский банк выдал ипотечных кредитов на общую сумму более 2 млрд рублей.

«Согласно нашим ожиданиям, интерес заемщиков к ипотечным программам в течение ближайшего года будет усиливаться, — говорит Виктор Курнаков, член правления, директор по рознице — Мы полагаем, что комфортный цифровой сервис, позволяющий удаленно выполнять все необходимые операции, станет для нашего банка дополнительным фактором привлечения ипотечных клиентов».

«Цифровизация каналов поступления ипотечных заявок — это основа современного банковского ипотечного бизнеса, — говорит Дмитрий Охрименко, директор по развитию платформы «Цифровая ипотека». — Мы очень рады тому, что Азиатско-Тихоокеанский банк уже успел получить первые результаты работы сервиса на практике. Клиенты, застройщики и агентства недвижимости сегодня отдают предпочтение банкам, предоставляющим сервис и технологические инновации. Это именно то, что наша платформа обеспечивает банковским организациям».

Азиатско-Тихоокеанский банк в партнерстве с платформой «Цифровая ипотека» планирует продолжать совершенствование сервиса личного кабинета заемщика и партнера, расширяя его функциональность и последовательно подключая новые пользовательские возможности — услуги сопровождения сделки, страхования, оценки недвижимости и электронной регистрации права собственности. Также предполагается развитие возможностей интеграции кабинетов с CRM-системой и другими корпоративными ИТ-системами банка.