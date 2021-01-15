Банк «Союз» стал участником Системы быстрых платежей

Банк «Союз» присоединился с Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Теперь клиенты банка могут мгновенно в любое время суток переводить средства в рублях на счета в банки-участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы в рублях из других банков-участников СБП. Сервис запущен в мобильном приложении «Банк СОЮЗ Онлайн» и интернет-банке.

Для совершения перевода через систему быстрых платежей достаточно знать номер телефона и наименование банка получателя перевода. Отправить перевод можно только на счёт клиента банка, подключённого к системе быстрых платежей. На данный момент к системе подключены 211 российских банков, включая крупнейших игроков. Переводы по номеру телефону осуществляются в российских рублях. Деньги поступят на счет получателя моментально. Комиссия за такие переводы на данный момент с клиентов банка не взимается.

Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в интернет-банке или мобильном приложении банка выбрать меню «Платежи и переводы», «перевод по номеру телефона» (СБП), «клиенту другого банка», а затем указать номер мобильного телефона получателя, банк и сумму перевода, а также выбрать счет для списания. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.

Для обеспечения возможности получение денежных средств через систему быстрых платежей клиентам банка «СОЮЗ» необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных по переводам через систему быстрых платежей в соответствии с Общими условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц. Предоставить согласие можно в разделе «Сервисные операции» системы Интернет-Банк либо или в офисах банка.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей. Оператором и расчетным центром системы выступает ЦБ РФ, а операционным платежным и клиринговым центром – Национальная система платежных карт (НСПК).