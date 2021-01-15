До старта обучения в «Банковской школе» Примсоцбанка осталось менее двух недель

Менее двух недель осталось до начала обучения в «Банковской школе» Примсоцбанка. Уникальный бесплатный курс по программе "Специалист по обслуживанию клиентов", ориентированный на тех, кому интересна работа в банковской сфере, стартует уже 25 января.



Напомним, «Банковская школа», созданная в Примсоцбанке, вот уже более 6 лет открывает свои двери желающим развиваться в банковской сфере. По итогам обучения у лучших выпускников есть возможность устроиться на работу без испытательного срока. Для поступления в банковскую школу Примсоцбанка требуется высшее или среднее специальное образование, а также интерес к финансовой сфере и стремление к профессиональному росту в динамично развивающейся компании.



- В нашей школе своим опытом делятся лучшие сотрудники, а участники проходят насыщенную программу обучения, которая включает в себя основы банковского дела, стандарты обслуживания клиентов, а также знакомятся с основными техниками продаж, необходимыми в работе с клиентами. Важно, что во время стажировки у нас предусмотрена работа с реальными клиентами. Приятным бонусом для учащихся является стипендия в размере МРОТ, - рассказала начальник управления по персоналу и организационному развитию Светлана Борисенко.



Прислать заявку можно на электронную почту: hr@pskb.com либо оставить на сайте банка. Количество мест ограничено.