Банковская гарантия от Сбера - дополнительный инструмент возможностей для регионального бизнеса

В 2020 году в Иркутской области для компаний сегмента «малый бизнес» Байкальский банк Сбербанка выдал 1081 банковскую гарантию для 546 организаций. Наибольший спрос на этот вид услуги был отмечен в 4 квартале прошлого года, в этот период 242 компании малого бизнеса для участия в разного рода тендерах и закупках воспользовались гарантией Сбера. При чем, 90 % решений о выдаче гарантии на цели исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и ПП РФ № 615-ПП банк принял в течении 2-х часов.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

«Этот продукт является надежным финансово-юридическим инструментом, с помощью которого региональный бизнес открывает все новые и новые возможности для развития, укрепляет свои позиции, выходит на новый уровень отношений с контрагентами и имеет возможность получать более выгодные условия по контрактам. Мы рады, что сегодня Байкальский банк Сбербанка имеет возможность не только оказывать предпринимателям кредитную поддержку, но и выступать неким поручителем, чтобы помогать бизнесу в решении деловых вопросов, а также предлагать сложные банковские продукты. В настоящее время мы видим динамику популярности нашей банковской гарантии - если в 2019 году поручительством Сбера воспользовались 1610 предприятий Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Якутии, то в 2020 году их было уже 2405. И во многом интерес бизнеса к этому инструменту обусловлен скоростью и простотой его получения».

Банковская гарантия – способ обеспечения, позволяющий компенсировать возможные убытки одной из сторон заключаемого контракта, в случае невыполнения обязательств с другой стороны. Это еще один вид поручительства, при котором поручителем может выступать только банк, кредитная или страховая организации. Организация, в пользу которой выдана банковская гарантия, в случае неблагоприятного развития контрактной сделки, не занимается взысканием неустойки с должника через суд или продажей заложенного им имущества, она может сразу получить полагающиеся ей денежные средства, предъявив гарантию в Банк, который ее выдал.

Для оформления банковской гарантии Сбера требуется минимальный пакет документов:

- устав организации/предприятия;

- паспорт руководителя компании.

При этом гарантия предоставляется без залогового обеспечения и поручительства.

По условиям Банка, организация должна соответствовать минимальному перечню требований - ее годовая выручка за последний календарный год не должна превышать 400 млн руб., срок ведения хозяйственной деятельности составлять не менее 6 месяцев, а при оформлении в залог векселей банка на всю сумму гарантии – не менее 3 месяцев. Банковскую гарантию Сбер выдает на срок до 5 лет, при этом сумма обеспечения контрактов может быть от 50 до 500 млн. рублей.

Для получения гарантии клиенту ПАО Сбербанк достаточно пройти всего 3 шага: заполнить онлайн -заявку – прикрепить необходимые документы – дождаться решения о выдаче.

В настоящее время бизнес-клиентам Байкальского банка Сбербанка доступны различные виды виды банковских гарантий, в т. ч.:

тендерная гарантия

гарантия исполнения обязательств по договору/контракту

финансовая гарантия

таможенная гарантия

Более подробно информацию о порядке оформления и получения банковской гарантии можно узнать на сайте Сбера www.sberbank.ru