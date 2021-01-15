Глава Бурятии отправил правительство в отставку

- Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше, - сообщил в пятницу, 15 января на заседании правительства Бурятии Алексей Цыденов.

По словам главы республики, основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, - это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест.

"Надо, чтобы здесь - в Бурятии - было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее", - заявил Глава Республики.

"Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться", - сказал Алексей Цыденов.