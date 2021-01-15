Биткоин идет на IPO

Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы задумались об IPO своей криптовалютной биржи Gemini.

Братья — давние сторонники и держатели биткоинов, а благодаря недавнему стремительному росту цифровой валюты, они удвоили свое криптосостояние и стали миллиардерами. Ранее в четверг Gemini объявила о покупке финтех-стартапа Blockrize и выпуске кредитной карты на основе его технологий. Карта будет функционировать как традиционный пластик, но ее держатели будут получать трехпроцентный кэшбек в биткоинах с каждой покупки.

«Деньги — это мусор. Поэтому, если, потратив деньги, вы будете получать биткоины, — это довольно хороший обмен», — считает Тайлер Уинклвосс.

Свою главную инвестицию в криптовалюты Уинклвоссы сделали в 2013 году, купив биткоинов на $11 млн по $120 за штуку. Как отмечает американский Forbes, в цифровые активы они вложили часть денег, полученных в рамках мирового соглашения от основателя Facebook Марка Цукерберга. Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что он украл у них идею соцсети. По оценке Forbes USA, на 11 января криптоактивы каждого из братьев оценивались в сумму больше $1,4 млрд.

С нашей точки зрения, это очень правильная идея — сейчас очень хорошее время для продажи бумаг. При этом мы по-прежнему полагаем, что крипта никогда не заменит традиционные деньги. Государства никогда не откажется от печатного станка. Сейчас в мире просто очень много денег, дорожает практически все, инфляция активов. Инфляция активов однозначно лучше инфляции на потребительском рынке.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»