Иркутская область стала пилотным регионом РФ по созданию Единого информресурса о земле и недвижимости. Соответствующее постановление Правительства РФ № 2429 подписано в конце декабря. Его проведение обеспечивают Росреестр и Минцифры. Помимо Иркутской области в эксперименте будут участвовать Республика Татарстан, Краснодарский и Пермский край.

На территории Иркутской области в эксперименте примут участие Иркутский, Ольхонский и Слюдянский районы. Об этом сообщает Кадастровая палата Иркутской области.

Одна из основных целей эксперимента – создание единой базы данных о земле и недвижимости на основе сведений, содержащихся в различных государственных информационных ресурсах.

Это позволит сделать информацию более полной и упростить поиск и предоставление земельных участков и иных объектов недвижимости, повысит эффективность предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций, связанных с развитием территорий и объектов на них.