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В Листвянке подтопило семь домов, введён режим повышенной готовности

Особую опасность река Крестовка представляет для улиц Судзиловского, Островского, Куликова, Кузнецова. Под угрозой подтопления остается еще семь участков. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Выход из русла реки Крестовка обусловлен нарушением ледового покрытия в верховьях реки, из-за которых образовались заторы и выход воды из берегов.

Сегодня в течение дня силами местной администрации организовано обследование жилых помещений, приусадебных участков и участков дорог. Проводится патрулирование вдоль реки Крестовая и ручья Банный для выявления возможных новых мест выхода наледевых вод на поверхность.

Численность населения, проживающего в опасной зоне, составляет 25 человек. Оповещение жителей проводится путем подомового обхода. В готовность приведён пункт временного размещения на базе культурно-спортивного комплекса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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