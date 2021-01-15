Прививочные пункты от COVID-19 организуют практически во всех населенных пунктах Приангарья

На сегодняшний день развернуто 15 прививочных пунктов в девяти муниципальных образованиях: в Иркутске в больницах №3, 5, 8, поликлинике №17. В Ангарске, Шелехове, Братске, Тайшете, Бодайбо, Бохане, Усть-Куте, Тулуне, Куйтуне и Усть-Илимске. Об этом сегодня во время брифинга сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

- Иркутская область готовится к массовой вакцинации против коронавируса. Уже на следующей неделе в Иркутске дополнительно откроется четыре прививочных пункта: это медсанчасть ИАПО, поликлиника № 11, больницы №9 и №10. Наша задача к концу января организовать прививочные пункты практически во всех муниципальных образованиях области, - подчеркнул Яков Сандаков.

Министр отметил, что иммунизация в регионе началась 9 декабря. Вакцинация проводилась среди групп наибольшего риска: в их числе медики, педагоги, социальные работники, работники транспорта, сферы коммунального хозяйства.

Вакцинировать население будут двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она вводится с перерывом в 21 день. Иммунный ответ вырабатывается в течение 40 дней. Его длительность зависит от иммунной системы и от состояния здоровья человека.

Вакцина от коронавируса в Иркутской области пока недоступна для массового использования

Ранее экперты заявили о недоступности вакцины в 42 регионах РФ. В их число вошла Иркутская область, сообщали Ведомости со ссылкой на доклад фонда «Петербургская политика».