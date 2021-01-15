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Olkhon Ice Fest пройдет в офлайн формате

Фестиваль пройдет с 22 по 24 февраля. Об этом рассказали в агентстве по туризму региона.

Также с 23 февраля по 8 марта пройдет фестиваль с уже известным хэштегом для всех жителей Иркутской области #Живи_на_Байкале. Посетителей ждут мастер-классы и ледовый городок с развлекательной инфраструктурой.

28 февраля состоится XVII Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод». По версии Pavillon Books, он входит в двадцатку самых впечатляющих и экстремальных забегов планеты, по версии журнала «Men’s Health» - в пятерку главных мировых гонок на выносливость.

На 8 марта запланировано проведение в Большом Голоустном хоккейного матча на льду Байкала «Last Game on Lake Baikal» с участием профессиональных хоккеистов со всего мира. Его инициатором выступает знаменитый российский хоккеист Вячеслав Фетисов.

Состоится и традиционная «Зимниада». На данный момент календарь фестиваля включает в себя 13 мероприятий.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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