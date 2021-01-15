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Ситимобил запустил почту для жалоб на харассмент в такси

Сообщения о случаях харассмента можно направить нам на почту hotline@city-mobil.ru, сообщают в пресс-службе агрегатора.

– Ни одна жалоба не останется без внимания и поддержки, мы будем дополнительно проверять историю каждого водителя и таксопарк, в котором он работает. Мы убеждены, что каждый случай заслуживает детального разбирательства, даже если он не получил публичного резонанса. Такой подход позволит нам улучшить сервис и предотвратить возникновение таких ситуаций в будущем, – сообщает Ситимобил.

Напомним, такси-сервис заблокировал без возможности восстановления водителя, который во время выполнения заказа смотрел порно и совершал развратные действия, сообщают РИА Новости.

Пассажирка пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатные поездки в такси компании. «Ситимобил окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого компания проведет тщательный аудит всех водителей и запустит программу помощи при любых неподобающих действиях такси.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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