En+ Group примет на работу лучших студентов-инноваторов

Взять на работу студентов, которые показали лучшие результаты в акселераторе инновационных проектов, – такое решение приняли в En+ Group. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Под эгидой En+ и при сотрудничестве с Иркутским научным исследовательским техническим университетом вот уже три года проводится «Лаборатория энергетики», когда сотня лучших умов под руководством менторов и экспертов три месяца разрабатывают инновационные проекты в области энергетики, а в финале презентуют свои решения руководителям энергетических компаний, входящих в состав En+.

Каждый год тройка финалистов получает гранты на развитие своих проектов – суммарно около полумиллиона рублей, а самых перспективных участников приглашают на стажировку. В 2020 два финалиста «Лаборатории энергетики» – Султан Ашимов и Алексей Лесков, чьи разработки позволяют с помощью чат-бота упростить взаимодействие потребителей энергии с её поставщиком, обслуживающей компанией, подписали трудовые договоры с En+ Digital, чтобы внедрить свою разработку в производство.

– Мы разработали цифровую платформу, которая поможет разгрузить кол-центр заказчика, ведь его специалисты ежедневно обрабатывают до 10 тысяч заявок, а в пиковые часы – до 50 тысяч, – говорит Султан Ашимов. Функционал проекта готов уже на 80%.

Основная цель акселератора как раз и состоит в том, чтобы решать производственные задачи новыми способами. И, как только способ найден, – его необходимо не просто отметить как подходящий и наградить изобретателя, но и внедрить в работу. Проект реализуется под личным контролем генерального директора ГК «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими бизнесами En+), а в состав жюри входят все генеральные директора всех ключевых бизнесов.

Перед проведением «Лаборатории энергетики» руководители всех бизнесов En+ собирают списки нерешённых производственных задач, все они предоставляются в виде кейсов конкурсантам, которые выбирают себе наиболее близкую тематику и начинают разработку. По всем возникшим вопросам можно обращаться к специально делегированным экспертам от бизнесов, а по научным моментам консультируют менторы – университетские преподаватели энергетического профиля. Организацией акселератора занимается Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго» совместно с ИРНИТУ.