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Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилось

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Жители России в прошедшие новогодние праздники продемонстрировали традиционное финансовое поведение, которое остаётся неизменным на протяжении нескольких лет.

В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам, так среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%. Однако уже в первую неделю нового, 2021 года объём выдач составил меньше половины от среднедневных значений.

Жарский Андрей, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания»:

- Несмотря на то что в целом интерес клиентов к наличности снижается, накануне Нового года снятие наличных растёт. Зная эти особенности поведения наших клиентов, мы всегда тщательно готовимся к новогодним каникулам. На усиленный режим переходят инкассаторы, сервисные службы, мониторинг работы устройств самообслуживания. Мы постоянно работаем над качеством клиентского обслуживания, и благодаря всем доработкам процент клиентских обращений по работе банкоматов снизился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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