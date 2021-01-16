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Пассажиропоток иркутского аэропорта упал на 44,4% за год из-за пандемии

Пресс-служба Международного аэропорта Иркутска на официальном сайте сообщила, что пассажиропоток в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократился на 44,4% по сравнению с 2019 годом – до 1,37 миллиона человек.

В частности, полеты по внутренним рейсам, снизились на 30,6% – до 1,2 миллиона пассажиров. 161,4 тысячи человек летали в другие страны, что на 78% меньше показателя 2019 года.

«Только за апрель пассажиропоток Иркутского аэропорта снизился более чем на 80%. В апреле и мае 2020-го в сутки обслуживали в среднем менее тысячи пассажиров. Сейчас, в январе 2021-го, этот показатель достигает 4 тысяч пассажиров в сутки», – говорится в сообщении.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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