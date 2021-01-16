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Единственный в Усть-Куте аппарат МСКТ не работал 3 месяца

Мэр Усть-Кутского района Иркутской области Сергей Анисимов на своей странице в Facebook сообщил, что единственный аппарат МСКТ, который есть на этой территории, не работал 3 месяца, сейчас

«Поломка единственного аппарата МСКТ в районе, да ещё и в самый разгар второй волны пандемии – это не что иное, как ЧП. К счастью, эти 3 месяца мучительных ожиданий уже позади. И только сегодня, своими глазами убедившись в исправности аппарата, я могу, наконец, выдохнуть. Вместе со мной дружно выдыхает и медперсонал, и главврач районной больницы», – отметил Анисимов.

Аппарат сломался в конце прошлого года из-за того, что сгорел генератор, ранее – исправно работал пять лет. На его ремонт потратили 5 миллионов рублей, эти деньги выделила Иркутская нефтяная компания.

Устройство купили в Европе, поскольку аналогов в России – не было. В настоящее время аппарат запущен для обследования пациентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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