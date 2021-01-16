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Губернатор Иркутской области подписал соглашение о сотрудничестве с РАНХиГС

На Гайдаровском форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение о сотрудничестве с «Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).

Цель – наладить  взаимодействие с одним из ключевых вузов страны в сфере консалтинга и образования. Среди основных направлений сотрудничества - развитие кадрового потенциала региона, модернизация системы управления социально-экономического развития, улучшение показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Иркутской области путем привлечения экспертов и профессорско-преподавательского состава РАНХиГС.

Также Игорь Кобзев и  ректор вуза Владимир Мау договорились о проведении мониторинге  социально-экономического развития Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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