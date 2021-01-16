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В Листвянке устранили угрозу подтопления жилых домов

Сегодня, 16 января, в поселке Листвянка Иркутской области были проведены аварийный работы по устранению угрозы подтопления жилых домов. Накануне здесь был введён режим повышенной готовности из-за выхода наледи на реке Крестовка. Выход из русла реки был обусловлен нарушением ледового покрытия в верховьях.

Спасатели бензопилами пропилили лёд от берега Байкала вверх по течению реки Крестовка. Расчистив русло протяжённостью 80 метров, до места выхода наледи, они убрали около 50 кубометров льда, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

По словам глав региона Игоря Кобзева, сейчас ситуация стабилизировалась, но с контроля её пока не снимают.

– Необходимо убедиться, что жители Листвянки в безопасности, – подчеркнул он на своей странице в Instagram.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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