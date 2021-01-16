На льду Байкала установили информационные таблички про зимний экоэтикет

Волонтеры установили первую партию информационных табличек, рассказывающих про зимний экоэтикет на Байкале. Для установки выбраны популярные локации у туристов – пролив Малое море, а также юго-западный берег Байкала.

– В ближайшие месяцы на льду Байкала будет очень людно. Последствия этого нашествия на лед почти всегда остаются за кадром. К сожалению, во многих местах на Байкале недостаточно или вообще нет туалетов. Как следствие, к концу сезона гроты и пещеры представляют ужасное зрелище, – рассказывают волонтёры.

По словам волонтёров, пока они не могут решить проблему туалетов на Байкале, но могут напомнить всем об элементарных правилах поведения на льду. Основное – оставить всё в первозданном виде, не мусорить и не считать грот подходящим местом для туалета.

В прошлом году нацпарк установил на льду Байкала первые туалеты, но их было недостаточно. Всего было установлено 12 туалетов вдоль экскурсионного зимнего маршрута на Малом море: в районе Иркутской губы, острова Огой, мыса Бурхан, в Сарайском заливе и других местах массовых посещений.

Напомним, что в 2020 году выход на лёд Малого Моря впервые стал платным, для это необходимо получить разрешение в ФГУП «Заповедное Прибайкалье».