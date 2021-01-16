Кудрин обещал доллару долгую жизнь

Доллар США будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30-40 лет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме. Он пояснил, что это произойдет, несмотря на то, что экономика Китая уже стала крупнейшей в мире и физически производит больше товаров, чем США. Однако, по его словам, экономика Китая — это «неопределённая величина, чуть-чуть черный ящик».

Мир, основанный на долларе, до недавнего времени устраивал всех. Однако, санкции и различные политические риски, например, заставили России перевести свою внешнюю торговлю на евро и юань, подчеркивает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Более чем в 10 раз сократить инвестиции в государственные облигации США. Идеи заморозить китайские инвестиции в американские госбонды была озвучена в США в прошлом году. То есть американцы сами подрывают основы своего финансового могущества. Печатный станок ФРС работает в три смены.

Однако, мы видим инфляцию активов – акций, сырья, крипты, но не взрывной рост цен на товарном рынке. Вероятно, господин Кудрин прав. Особенно, если новая американская администрация уберет политические и санкционные риски со своих активов. Период Трампа рынки быстро забудут. Доллар США, вероятно, останется мировой резервной валютой в обозримом будущем. Крипта доллару, конечно, также не конкурент.