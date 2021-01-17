Число заражений коронавирусом в Приангарье не снижается

Число заражений коронавирусом в Иркутской области не снижается и стабильно держится выше 250 человек в сутки. Как сообщает региональный оперштаб, 17 января подтверждено 257 новых случаев COVID-19,, общее число больных коронавирусом в Приангарье с начала пандемии превысило 45,2 тысяч человек.

Из 257 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 81 (всего 16 517),

в Иркутском районе – 24 (всего 3 002),

в Усть-Илимске – 23 (всего 2 630),

в Ангарске – 23 (всего 4 531),

в Братске – 15 (всего 2 963).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 16 517, Ангарск – 4 531, Братск – 2 963, Иркутский район – 3 002, Усть-Кутский район – 2 630.

Напомним, что с завтрашнего дня, 18 января, стартует массовая вакцинация от коронавируса, такое поручение дал президент России Владимир Путин. При этом эксперты отнесли Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.