Новости

Число заражений коронавирусом в Приангарье не снижается

Число заражений коронавирусом в Иркутской области не снижается и стабильно держится выше 250 человек в сутки. Как сообщает региональный оперштаб, 17 января подтверждено 257 новых случаев COVID-19,, общее число больных коронавирусом в Приангарье с начала пандемии превысило 45,2 тысяч человек.

Читайте также:

Можно ли заразиться коронавирусом на крещенских купаниях
17 января 2021
Исследование вакцины от COVID-19 на онкобольных продолжится семь месяцев
16 января 2021

Из 257 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 81 (всего 16 517),
  • в Иркутском районе – 24 (всего 3 002),
  • в Усть-Илимске – 23 (всего 2 630),
  • в Ангарске – 23 (всего 4 531),
  • в Братске – 15 (всего 2 963).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 16 517,
  2. Ангарск – 4 531,
  3. Братск – 2 963,
  4. Иркутский район – 3 002,
  5. Усть-Кутский район – 2 630.

Напомним, что с завтрашнего дня, 18 января, стартует массовая вакцинация от коронавируса, такое поручение дал президент России Владимир Путин. При этом эксперты отнесли Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3185)


Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании