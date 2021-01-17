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Более полусотни иорданей на Крещение обустроят в Иркутской области

В Иркутской области планируется обустроить 58 иорданей на праздник Крещения. 19 - для купания, 33 - для забора воды, 6 - и для того, и для другого. Сотрудники МЧС уже проверили на безопасность практически все места для будущих иорданей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram. Праздничные службы в храмах региона состоятся с соблюдением всех мер предосторожности.

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В Иркутске не будут обустраивать иордань на заливе Якоби
17 января 2021

Ранее стало известно, что в Иркутске городские власти отказались обустраивать иордань на заливе Якоби, где обычно проходило самое массовое купание в регионе. По словам городских чиновников, решение было принято из-за коронавируса.

– Статистика показывает, что в прошлые годы на залив Якоби в период с 18 по 19 января приходили от 10 до 20 тысяч горожан. В сегодняшних условиях рисковать здоровьем и жизнями такого количества людей недопустимо, – пояснил мэр города Руслан Болотов.

Тем не менее у иркутян будет возможность искупаться на Крещение в Иркутском районе, там открыли две купели – в парке-отеле «Бурдугуз» и на базе отдыха ЗАО «Труд».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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