Можно ли заразиться коронавирусом на крещенских купаниях

Несмотря на устойчивость коронавируса к температуре около нуля градусов, главное место его распространения на крещенских купаниях не купель, а переодевалки и очередь, считают вирусологи. По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, вероятность заражения в воде минимальна.

«Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество незначительно для заражения,— сказал он РБК.— В тех помещениях, где происходит подготовка и куда попадают люди после того, как окунулись в прорубь, все-таки помещение замкнутое, вентиляция там будет минимальная, скученность населения вполне вероятна. В этом месте вероятность заражения я бы не исключал».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович сказала, что цепочка передачи вируса активируется, если люди возле купели не будут соблюдать дистанцию.

Напомним, что в Иркутске городские власти отказались обустраивать иордань на заливе Якоби, где обычно проходило самое массовое купание в регионе. По словам городских чиновников, решение было принято из-за коронавируса. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, в прошлые годы на залив Якоби в период с 18 по 19 января приходили от 10 до 20 тысяч горожан.

– В сегодняшних условиях рисковать здоровьем и жизнями такого количества людей недопустимо, – пояснил мэр.

Тем не менее у иркутян будет возможность искупаться на Крещение в Иркутском районе, там открыли две купели – в парке-отеле «Бурдугуз» и на базе отдыха ЗАО «Труд».