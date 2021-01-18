Снежный накат на дорогах Иркутска устраняют дорожные службы

В результате продолжительного снегопада на дорогах Иркутска каждые два часа образовывается снежный накат. Дорожная техника проводит очистку улиц несколько раз в день.

Сегодня ночью на уборке улиц города было задействовано более 100 единиц техники, а также более 130 человек, сообщил директор муниципального предприятия «Иркутскавтодор» Михаил Малыхин.

Помимо очистки дорог, дорожные службы проводят уборку тротуаров, лестниц, остановочных пунктов. По необходимости производится посыпка песко-соляной смесью.