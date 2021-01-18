Новости

Скидки и акции прогнозируют эксперты в 2021 году

На чем можно будет сэкономить в январе, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Леонид Холод.

Россию ожидает период распродаж. Рост цен на подарочные товары закончен, поэтому в январе ритейлеры попытаются получить прибыль не за счет цены, а за счет объема.

В январе наибольшие скидки, по мнению Холода, стоит ждать на напитки и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и праздниками.

Читайте также:

Фермеры-клиенты Россельхозбанка начали продавать свою продукцию в магазинах «Магнита»
18 января 2021
«Слата» рассказала, что покупали жители Иркутской области в праздничные дни
15 января 2021

"Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское", — заключил собеседник радио.

Ранее аналитики СберИндекса наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. По масштабу он пока не отстаёт от прошлогоднего и составляет +22% w-o-w (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор. Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% г/г.

Если положительные тренды сохранятся, годовое изменение потребительских расходов составит –5,8% г/г. Номинальные расходы на продовольствие увеличатся за 2020 г. на 4,6%.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (401)


Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании