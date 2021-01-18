«Иркутскэнергосбыт»: число пользователей дистанционных каналов выросло на четверть

Количество пользователей дистанционных сервисов «Иркутская энергосбытовая компания» выросло за 2020 год в среднем на 25%. Компания значительно расширила функционал большинства каналов.

Полмиллиона в онлайн

По итогам года в онлайн перешли более 557 тысяч потребителей - жителей Иркутской области.

Клиенты сами выбирают, каким образом удобнее следить за состоянием лицевого счета и консультироваться со специалистами компании: с персонального компьютера или приложения в мобильном телефоне:

- личный кабинет на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/ (для физических и юридических лиц);

- мобильное приложение “Иркутскэнергосбыт” (доступно для Android и Ios).

За 2020 год активными пользователями этих сервисов стали почти 110 тысяч человек. Значительно расширились виды услуг - кроме передачи показаний приборов учета, оплаты коммунальных услуг, появилась возможность получения акта сверки взаиморасчетов, консультации специалистов (во вкладке «задать вопрос»).

Viber: от бот-консультанта к оплате услуг

Еще один сервис, стремительно набирающий популярность – Viber-бот. В 2020 году его функционал был увеличен и к уже привычным услугам бот-консультанта добавлена функция оплаты коммунальных услуг. Количество активных пользователей выросло в два раза и составило более 42 тысяч. Воспользоваться мессенджером просто – достаточно отсканировать QR-код:

Сайт: от показаний счетчиков к информации о ремонтах

В 2020-ом году для удобства клиентов компании расширен функционал на сайте: появилась возможность передавать показания приборов учета без регистрации в Личном кабинете, а также направлять документы для заключения договора, сообщать о продаже жилья, информировать о проведении поверки или установке прибора учета (во вкладке «Физическим лицам» - «Направить обращение» ) .

Кроме того, на сайте жители Иркутска, Ангарска, Братска Усть-Илимска могут узнавать информацию об отключениях горячего водоснабжения. Поисковая строка и карта отражают изменения в подаче горячей воды, связанные с плановыми и аварийными работами на тепловых сетях и гидравлическими испытаниями тепловых сетей: https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/dcClientH.html . Чтобы получить информацию об отключении, нужно ввести интересующий адрес (название улицы и номер дома) в поисковой строке, либо найти объект на карте. В появившемся списке отключений под поисковой строкой, либо открывшемся окне на карте будет указана причина отключения и сроки проведения работ.

Соцсети: от плановых и аварийных отключений к быстрой обратной связи

Для клиентов компании – жителей Иркутска продолжает работу аккаунт Оператора тепловых сетей Иркутска в социальных сетях, где пользователи четырёх популярных социальных сетей получают информацию о плановых и аварийных отключениях тепловой энергии, ремонтных работах на сетях, а также ограничениях дорожного движения в связи с этими работами:

https://instagram.com/operatortsi?igshid=1wqbmzmek80vh;

https://www.facebook.com/operatorTeplosetiIrk/;

https://vk.com/tsieoperator;

https://ok.ru/operatortsie.

Viber, WhatsApp по номеру 89016404299.

В социальных сетях аккаунта Свет38 также произошли изменения – расширена география информирования. Сегодня подписчики проекта узнают о состоянии электросетей по 90% территории энергоснабжения Иркутской области. Ежедневно размещается информация о плановых и аварийных отключениях электрической энергии.

https://www.instagram.com/svetpriangaria/?igshid=1wi2..

https://ok.ru/group/56038235439217/topics

https://www.facebook.com/Свет38-471410263399409/

https://vk.com/public182787861

Viber, WhatsApp по номеру 89501294485.

В сервисах компании в социальных сетях предусмотрена обратная связь.

Справка

«Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 40 000 юридических и 1,42 млн физических лиц. Входит в компанию En+ Group.