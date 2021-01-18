Лесной комплекс Иркутской области переходит в цифру

Проект пока не имеет аналогов в России. Как сообщают в администрации Приангарья, арендаторы и органы управления лесами теперь будут работать в едином «Личном кабинете лесопользователя» в системе Лесрегистр. Интеллектуальные права на нее принадлежат региональному министерству лесного комплекса.

В системе формируются базы данных легальных лесосек, пунктов приема и отгрузки древесины, участков лесовосстановления, охотресурсов, актов правонарушений в лесу. Лесрегистр должен стать мощным ресурсом в борьбе с «черными лесорубами».

Последний «лесной» скандал в Иркутской области произошел 12 января 2021 года. Тогда трех чиновников задержали по делу о рубке леса на 25 млн рублей.

Установлено, что руководитель одного местного госучреждения и двое его работников помогли местному бизнесмену незаконно срубить более 7 кубометров древесины. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», санкции которой предусматривают до 7 лет колонии.