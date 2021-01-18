Новостройки в Иркутске за 2020 год подорожали на 27%

2020 год стал для иркутского рынка жилья годом беспрецедентного роста цен. За год средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22% до 78,7 тыс.рублей, новостройки подорожали еще больше – на 27% до 76,87 тыс. рублей, сообщает портал REALTY.IRK.RU. Таким образом, цены на квартиры на первичном и вторичном рынках в Иркутске практически сравнялись.

В предыдущие три года рынок недвижимости показывал более скромные темпы роста. Так, за 2019 год средняя стоимость «квадрата» иркутской «вторички» увеличилась на 5,4%, новостройки – на 10,7%.

Эксперты называют несколько причин для роста цен в 2020 году. Во-первых, беспрецедентное снижение ипотечных ставок и запуск госпрограмм, стимулирующих спрос. Во-вторых, ограниченное предложение новостроек в связи с переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, что дополнительно подогревало рост цен. В-третьих, существенное влияние на рынок жилья оказала девальвация рубля. Люди забирали деньги из банков, где ставки по вкладам упали на исторический минимум, и искали альтернативу своим сбережениям, одна из них была недвижимость. Девальвация рубля привела и к росту себестоимости строительства, стоимость арматуры, цемента, оборудования (насосы, трубы, лифты, кабельную продукцию), а также светопрозрачных конструкций, фасадных навесных систем выросла, так как они напрямую зависят от курса. В-четвертых, росла стоимость трудовых ресурсов, поток мигрантов в пандемийный 2020 год был ограничен, строители столкнулись с острым дефицитом кадров и были вынуждены существенно поднять зарплаты.