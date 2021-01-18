Конкурс «Мастера гостеприимства» продлил прием заявок до 31 января 2021 года

Организаторы приняли такое решение из-за высокой активности участников. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Помимо заявки от участников проекта также потребуется видеоприглашение в любимый уголок России и загрузить его на своей странице в социальной сети Youtube, Вконтакте или Facebook с хештегами #Мастерагостеприимства #Россияудивляет, после чего добавить ссылку в личный кабинет на сайте welcomecup.ru.

В качестве призов авторов лучших видеоприглашений ждут увлекательные туры по России от организаторов и партнеров конкурса. Партнерами второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Ростуризм, Росмолодежь и ОСИГ.

На участие в конкурсе в прошлом году подали больше 20 тысяч заявок, победителями стали 62 участника. В том числе у нас есть победитель из Иркутской области – Анатолий Казакевич со своим проектом «Сфера Байкала», рассказал Газете Дело вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.