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Конкурс «Мастера гостеприимства» продлил прием заявок до 31 января 2021 года

Организаторы приняли такое решение из-за высокой активности участников. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона. 

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. 

Помимо заявки от участников проекта также потребуется видеоприглашение в любимый уголок России и загрузить его на своей странице в социальной сети YoutubeВконтакте или Facebook с хештегами #Мастерагостеприимства #Россияудивляет, после чего добавить ссылку в личный кабинет на сайте welcomecup.ru.

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В качестве призов авторов лучших видеоприглашений ждут увлекательные туры по России от организаторов и партнеров конкурса. Партнерами второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Ростуризм, Росмолодежь и ОСИГ. 

На участие в конкурсе в прошлом году подали больше 20 тысяч заявок, победителями стали 62 участника. В том числе у нас есть победитель из Иркутской области – Анатолий Казакевич со своим проектом «Сфера Байкала», рассказал Газете Дело вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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