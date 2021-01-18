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В Братске загорелся рынок на улице Комсомольской

Пожар произошел в металлических павильонах внутри гипсоблочного строения, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения шёл дым из-под кровли одного из корпусов, из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара повреждены павильона с товаром. Общая площадь составила 20 квадратных метров. 

Материальный ущерб и виновное лицо устанавливаются.  

Наиболее сложная обстановка с пожарами в Иркутской области наблюдается в Иркутском, Усольском, Ангарском и Усть-Илимском районах. С начала года в городе Иркутске произошло 39 пожаров, погибли два человека. В населённых пунктах и садоводствах Иркутского района – 23 пожара, погибли два человека. Также по два человека погибли на пожарах в Ангарском и Усть-Илимском районах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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