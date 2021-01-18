Опубликован список иорданей в Приангарье на праздник Крещения

Список официальных иорданей в Иркутской области, обустроенных на праздник Крещения в 2021 году, опубликовало МЧС. Из них: 5 – для купания и забора воды, 30 – только для забора воды, 17 – только для купания. С сегодняшнего дня МЧС переходит на усиленный режим работы.
«На сегодняшний день поступило 52 заявки на оборудование иорданей в 39 населенных пунктах Иркутской области, – сообщил Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области. – В настоящее время все они прошли проверку. Осмотрены участки рек и озёр, где запланирована организация купален, проведены замеры толщины ледового покрова, проверено соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лёд. В местах оборудования мест массового купания на береговой линии будут развернуты 15 пунктов обогрева, в ряде муниципалитетов пункты питания. При функционировании мест массового купания в вечернее и ночное время будет предусмотрено и их освещение».
Напомним, что в Иркутске городские власти из-за коронавируса отказались обустраивать иордань на заливе Якоби, где обычно проходило самое массовое купание в регионе. Тем не менее, иркутяне могут воспользоваться иорданями в Иркутском районе. Всего обустроено шесть иорданей. По мнению вирусологов, несмотря на устойчивость коронавируса к температуре около нуля градусов, главное место его распространения на крещенских купаниях не купель, а переодевалки и очередь, а вероятность заражения в воде минимальна.
Список иорданей вблизи Иркутска
|Населенный пункт
|Наименование водного объекта
|Адрес
|Толщина льда
|Время проведения
|21 км. Байкальского тракта
|р. Ангара, Иркутское водохранилище, залив Еловый
|21 км. Байкальского тракта, район базы отдыха "Байкал"
|20-65 см
|с 10:00 до 24:00 19.01.2021 г
|42 км. Байкальского тракта
|р. Ангара, Иркутское водохранилище, залив Бурдугуз
|Вблизи береговой линии прилегающей к «КО Бурдугуз»
|20-65 см
|с 10:00 до 24:00 19.01.2021 г
|п. Листвянка
|о.Байкал
|п. Листвянка ул.Лазо 1
|открытая вода
|с 10:00 до 19:00 19.01.2021 г
|п. Большая Речка
|р.Ангара
|п. Большая Речка, пересечение ул.3-я Советская и Карла Маркса
|открытая вода
|с 10:00 до 19:00 19.01.2021 г
|п.Большое Голоустное
|о.Байкал
|п. Большое Голоустное ул.Байкальская,77
|20 см
|с 10:00 до 19:00 19.01.2021 г
|п.Марково
|р.Кая
|п. Марково
|35 см
|с 20.00 18.01.2021 до 02:00 19.01.2021, с 10.00 до 24.00 19.01.2021