Опубликован список иорданей в Приангарье на праздник Крещения

Список официальных иорданей в Иркутской области, обустроенных на праздник Крещения в 2021 году, опубликовало МЧС. Из них: 5 – для купания и забора воды, 30 – только для забора воды, 17 – только для купания. С сегодняшнего дня МЧС переходит на усиленный режим работы.

«На сегодняшний день поступило 52 заявки на оборудование иорданей в 39 населенных пунктах Иркутской области, – сообщил Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области. – В настоящее время все они прошли проверку. Осмотрены участки рек и озёр, где запланирована организация купален, проведены замеры толщины ледового покрова, проверено соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лёд. В местах оборудования мест массового купания на береговой линии будут развернуты 15 пунктов обогрева, в ряде муниципалитетов пункты питания. При функционировании мест массового купания в вечернее и ночное время будет предусмотрено и их освещение».

Напомним, что в Иркутске городские власти из-за коронавируса отказались обустраивать иордань на заливе Якоби, где обычно проходило самое массовое купание в регионе. Тем не менее, иркутяне могут воспользоваться иорданями в Иркутском районе. Всего обустроено шесть иорданей. По мнению вирусологов, несмотря на устойчивость коронавируса к температуре около нуля градусов, главное место его распространения на крещенских купаниях не купель, а переодевалки и очередь, а вероятность заражения в воде минимальна.

Список иорданей вблизи Иркутска