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Опубликован список иорданей в Приангарье на праздник Крещения

Список официальных иорданей в Иркутской области, обустроенных на праздник Крещения в 2021 году, опубликовало МЧС. Из них: 5 – для купания и забора воды, 30 – только для забора воды, 17 – только для купания. С сегодняшнего дня МЧС переходит  на усиленный режим работы.

«На сегодняшний день поступило 52 заявки на оборудование иорданей в 39 населенных пунктах Иркутской области, – сообщил Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области. – В настоящее время все они прошли проверку. Осмотрены участки рек и озёр, где запланирована организация купален, проведены замеры толщины ледового покрова, проверено соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лёд. В местах оборудования мест массового купания на береговой линии будут развернуты 15 пунктов обогрева, в ряде муниципалитетов пункты питания. При функционировании мест массового купания в вечернее и ночное время будет предусмотрено и их освещение».

Напомним, что в Иркутске городские власти из-за коронавируса отказались обустраивать иордань на заливе Якоби, где обычно проходило самое массовое купание в регионе. Тем не менее, иркутяне могут воспользоваться иорданями в Иркутском районе. Всего обустроено шесть иорданей. По мнению вирусологов, несмотря на устойчивость коронавируса к температуре около нуля градусов, главное место его распространения на крещенских купаниях не купель, а переодевалки и очередь, а вероятность заражения в воде минимальна.

Список иорданей вблизи Иркутска

Населенный пункт Наименование водного объекта Адрес Толщина льда Время проведения
21 км. Байкальского тракта р. Ангара, Иркутское водохранилище, залив Еловый 21 км. Байкальского тракта, район базы отдыха "Байкал" 20-65 см с 10:00 до 24:00 19.01.2021 г
42 км. Байкальского тракта р. Ангара, Иркутское водохранилище, залив Бурдугуз Вблизи береговой линии прилегающей  к «КО Бурдугуз» 20-65 см с 10:00 до 24:00 19.01.2021 г
п. Листвянка о.Байкал п. Листвянка ул.Лазо 1 открытая вода с 10:00 до 19:00 19.01.2021 г
п. Большая Речка р.Ангара п. Большая Речка, пересечение ул.3-я Советская и Карла Маркса открытая вода с 10:00 до 19:00 19.01.2021 г
п.Большое Голоустное о.Байкал п. Большое Голоустное ул.Байкальская,77 20 см с 10:00 до 19:00 19.01.2021 г
п.Марково р.Кая п. Марково 35 см с 20.00 18.01.2021 до 02:00 19.01.2021, с 10.00 до 24.00 19.01.2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
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