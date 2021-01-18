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Нужно ли носить маску после вакцинации

О том, нужно ли носить маску привитым гражданам и заразен ли вакцинированный человек рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

С 18 января 2021 года в России стартует массовая вакцинация.

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Прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр. Он также добавляет, что вакцина надежно защищает от тяжелого течения болезни и в большинстве случаев от заболевания, но вакцинорованный человек может передать инфекцию другим.

– Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования, – заключает Михаил Мурашко.

Ранее эксперты из фонда «Петербургская политика» заявляли о недоступности лекарства в 42 регионах РФ: в их число вошла и Иркутская область.

Помимо Приангарья в их числе: Тюменская, Саратовская, Нижегородская, Калужская области, Башкирия, Севастополь и Крым. По этим регионам в основном вакцинированы медработники и учителя, а для остальных категорий вакцинация начнется в январе или позже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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