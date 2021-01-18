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В Иркутской области за прошедшие сутки 10 человек умерли от коронавируса

Общее число зараженных на 18 января 45,5 тыс. человек.

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразился 259 человек.

Вылечились от болезни за день – 125, скончались непосредственно от ковида – 9 пациентов.

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С 18 января 2021 года в России стартует массовая вакцинация. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил россиянам о том, что прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр. Он также добавляет, что вакцина надежно защищает от тяжелого течения болезни и в большинстве случаев от заболевания, но вакцинорованный человек может передать инфекцию другим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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