В Иркутске 32-летний мужчина снял с японских автомобилей колес на 100 тыс. рублей

Злоумышленник орудовал на улице Советская. После демонтажа колес он ставил транспортные средства на кирпичи, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Мужчина дал признательные показания. В настоящий момент установлено 3 эпизода противоправной деятельности фигуранта, однако не исключено, что их может быть больше.

По данным фактам следователями отдела полиции №9 МУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Правоохранители изъяли похищенное имущество и передали собственникам, которые выразили искренние слова благодарности за профессиональные действия и оперативное раскрытие краж.