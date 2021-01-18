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В Иркутске 32-летний мужчина снял с японских автомобилей колес на 100 тыс. рублей

Злоумышленник орудовал на улице Советская. После демонтажа колес он ставил транспортные средства на кирпичи, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Мужчина дал признательные показания. В настоящий момент установлено 3 эпизода противоправной деятельности фигуранта, однако не исключено, что их может быть больше.

По данным фактам следователями отдела полиции №9 МУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Правоохранители изъяли похищенное имущество и передали собственникам, которые выразили искренние слова благодарности за профессиональные действия и оперативное раскрытие краж.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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