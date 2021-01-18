Альфа-Банк присоединился к международной системе CLSNet

Альфа-Банк первым из российских банков присоединился к CLSNet — автоматизированной системе взаимозачета встречных платежей по более чем 120 валютам. Он выступит маркетмейкером по рублевым инструментам.

CLSNet — инновационный продукт группы компаний CLS (CLS GROUP), построенный на базе блокчейн-решения Hyperledger Fabric от Linux, который автоматизирует расчет взаимных платежей при проведении конверсионных сделок.

Участниками CLSNet являются крупнейшие в мире финансовые гиганты, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, J.P. Morgan, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, Intesa Sanpaolo и др. Альфа-Банк — единственный российский банк, вошедший в состав системы, благодаря сильной репутации на международном финансовом рынке и 15-летней истории работы с CLS GROUP.

Присоединение Альфа-Банка принесет значительную выгоду для участников, совершающих рублевые операции. Являясь крупным участником на внутреннем рынке, Альфа-банк предложит лучшую цену по широкому перечню рублевых инструментов, включая валютные споты, форварды, свопы, облигации и акции.

«Для нас большая честь представлять Россию в этом высокотехнологичном международном проекте. Альфа-Банк — ведущий российский игрок на рынке глобальной электронной торговли и конверсионных операций. В 2019 году, согласно EUROMONEY FX SURVEY, мы заняли 24 место по обороту среди 2000 банков со всего мира. Уникальное положение маркетмейкера по рублевым инструментам в системе CLSNet позволит Альфа-Банку еще больше расширить клиентскую базу и нарастить бизнес на международном рынке», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

"Включение Альфа-Банка демонстрирует привлекательность CLSNet для участников валютного рынка, торгующих валютами развивающихся стран. Учитывая, что в отрасли уделяется особое внимание снижению расчетных рисков, CLS продолжает инвестировать в развитие CLSNet, чтобы обеспечить широкое распространение платформы и, кроме того, работает над развитием новых функциональных возможностей, связанных с оптимизацией ликвидности и надёжности платежей"— прокомментировал глобальный глава продукта CLS Кейт Типпелл.