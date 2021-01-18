Альфа-Банк занял второе место в России по объемам факторинга

По итогам 2020 года Альфа-Банк поднялся на вторую строчку в рейтинге факторинговых компаний России. Объем его портфеля вырос более чем на 80% и превысил 196 млрд рублей. Доля рынка составила 18%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

Благодаря своей активной динамике Альфа-Банк обеспечил более трети прироста всего российского рынка факторинга в 2020 году. Основной вклад внесли сделки в энергетическом, транспортном и аграрном секторах, промышленности, металлургии и оптовой торговле.

Банк также занял лидирующие позиции в международном факторинге с долей более 70%.

«2020 год был для нас очень успешным. Альфа-Банку удалось вновь удвоить портфель факторинга. Мы быстро адаптировались к новой реальности и первыми вошли в открывшиеся ниши. В 2021 году мы нацелены усилить темпы роста: запустить инновационные продукты для клиентов всех сегментов и нарастить скорость выплаты финансирования», — подчеркнул управляющий директор по факторингу Альфа-Банка Павел Шишов.