«Сбербанк страхование жизни» в 2020 году выплатила 700 млн рублей по лёгочным заболеваниям

В 2020 году СК «Сбербанк страхование жизни» произвела 90,5 тыс. выплат клиентам по страховым случаям. Их общая сумма превысила 10 млрд рублей, из которых 700 млн рублей (свыше 5 тыс. выплат) пришлось на лёгочные заболевания, в том числе вызванные коронавирусной инфекцией.

Около 3,2 тыс. выплат на общую сумму 450 млн рублей компания осуществила в связи с диагностированием у клиентов лёгочных заболеваний, вызванных осложнениями от COVID-19. Причиной ещё 2 тыс. выплат (250 млн рублей) стали лёгочные заболевания (не связанные с коронавирусом).

Лидерами по объёму выплат в связи с лёгочными заболеваниями и COVID-19 стали:

• Московский регион (20% от общего объёма);

• Санкт-Петербург и Ленинградская область (6%);

• Республика Башкортостан (5%).

По сравнению с 2019 годом общее количество выплат компании по различным страховым случаям увеличилось на 15%, а их объём — на 37%.

Наибольший объём выплаченных средств пришёлся на страхование жизни заёмщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт, ипотечное и инвестиционное страхование жизни.

Чаще всего за выплатами в 2020 году обращались жители:

• Московского региона (7% от общего количества обращений);

• Пермского края (4%);

• Иркутской области и Краснодарского края (по 3%).

«Сбербанк страхование жизни» выплачивает клиентам деньги при возникновении сложных ситуаций, связанных с жизнью или здоровьем. Выплаты становятся финансовой помощью при травмах и тяжёлых заболеваниях, осуществляются в счёт частичного или полного погашения ипотечных или потребительских кредитов.

По предварительным данным, общая сумма выплат компании в 2020 году составила 46,5 млрд рублей. Помимо выплат по страховым случаям она также включает выплаты по риску «дожитие» по завершившимся договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни.